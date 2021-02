Inter, Hakimi presenta il derby: "In settimana non ho parlato con Theo, lo faremo sul campo"

A pochi minuti dall'attesissima sfida contro il Milan, l'esterno dell'Inter Achraf Hakimi ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Sappiamo che è una partita importante, non solo perché è il derby, ma anche per il campionato. Ci sono molti duelli, uno di quelli sarà il mio con Theo, che è un mio amico. In settimana non abbiamo parlato, parleremo sul campo, sarà un bel duello".