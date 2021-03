Inter, i dirigenti pensano al futuro della fascia sinistra: tra i nomi spunta Augello

Considerando che Ashley Young terminerà il proprio contratto con l'Inter in estate e al momento non ci sono segnali per l'eventuale rinnovo di contratto, i nerazzurri si stanno iniziando a guardare intorno in vista della prossima stagione. L'identikit del calciatore cercato è semplice: giovane e di buona prospettiva, con un ingaggio basso e un cartellino che abbia un costo accessibile. In questo senso ecco che dopo Bastoni dello Spezia, i dirigenti interisti avrebbero aggiunto alla lista anche il nome di Augello della Sampdoria, giocatore dal rendimento continuo in stagione agli ordini di Ranieri che viene seguito con attenzione anche da Mancini in chiave Nazionale. A riportarlo è Fcinternews.it.