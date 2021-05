Inter, i premi scudetto saranno pagati. Sfortunato Pinamonti: l'unico senza bonus nel contratto

L’Inter pagherà regolarmente i bonus scudetto. Almeno sotto questo aspetto non ci sono dubbi: i nerazzurri onoreranno quanto stabilito dai contratti con i calciatori. A spingere per questo esito, stando a Tuttosport, sono stati gli amministratori delegati Marotta ed Antonello, i quali hanno convinto Zhang. Tutti incasseranno tranne Pinamonti, l’unico in rosa a non avere un bonus per la vittoria del Tricolore.