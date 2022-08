Inter, il Chelsea non punta solo Casadei. Possibile un nuovo assalto all'olandese Dumfries

Non c'è solo il nome di Cesare Casadei sui taccuini del Chelsea in casa Inter. Il club infatti è convinto che presto gli inglesi faranno un nuovo tentativo per l'esterno Denzel Dumfries, match winner nella gara d'esordio a Lecce. Lo riferisce Tuttosport spiegando che i nerazzurri non vogliono cedere l'olandese, ma se dovesse arrivare un'offerta attorno ai 50 milioni di euro le cose potrebbero cambiare e far vacillare le certezze interiste, visto che il presidente Zhang preferirebbe raggiungere l'obiettivo economico fissato prima del 30 giugno 2023 e che fra Dumfries e Skriniar è il primo il più sacrificabile.