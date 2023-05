Inter, il futuro di Dzeko è legato alla Champions: i dettagli del possibile rinnovo

Il futuro di Edin Dzeko nell'Inter è legato a doppio filo alla partecipazione alla prossima Champions League. L'attaccante è in scadenza con i nerazzurri nella prossima estate ed oggi è tutto in stand by in attesa della semifinale contro il Milan e della finale di Coppa Italia. Sicuramente l'Inter non ha intenzione di confermarlo alle stesse cifre attuali, troppi i 5 milioni netti a stagione che percepisce il bosniaco. Poi c'è anche una trattativa da aprire sugli anni di contratto: Dzeko vorrebbe un biennale, il club pensa a un accordo di un anno con opzione per il secondo. Al momento il numero 9 non ha nemmeno molte carte per fare leva sulla società, visto che secondo Tuttosport gli sono arrivati sondaggi solo dall'MLS, sondaggi che ha gentilmente rimandato al mittente.