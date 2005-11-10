Milan, Cardinale presenta Amorim: "Stop con il passato: voglio un calcio entusiasmante"

Gerry Cardinale ha parlato dell'arrivo del tecnico Ruben Amorim al Milan, nel giorno della conferenza stampa di presentazione dell'allenatore portoghese:

"Una giornata molto importante per il Milan, per me è un piacere essere qua con voi per presentare il nuovo allenatore. Avete visto quante cose sono cambiate ultimamente: l'obiettivo era rivedere la nostra organizzazione, per la prima volta da quando sono arrivato ci sarà tanto di nuovo. Mi sono detto di voler scegliere il meglio dal punto di vista dell'allenatore. Un rapporto incrociato con la proprietà e la dirigenza è fondamentale: c'è il capo, poi il ds, poi l'allenatore, abbiamo fatto 6 mesi di meeting concentrati in un solo mese.

Ho incontrato tantissime persone straordinarie, ho fatto uno sforzo per costruire e rafforzare il rapporto fra il management, la proprietà e la parte tecnica. Voglio riportare l'AC Milan a quello che è il suo grande e glorioso passato, questo è importante per tutti. Noi giochiamo per vincere, non per non perdere. Questo deve essere il nostro stile, voglio un calcio eccitante, entusiasmante, bello da guardare. Voglio creare una nuova cultura: stop con il passato. Dietro di me c'è un team e abbiamo lavorato insieme per arrivare a questo punto. Ruben sarà la pietra miliare della nuova organizzazione calcistica. Ho preso le persone migliori e le ho portate all'interno del Milan. Faremo sì che le azioni possano parlare da sole".