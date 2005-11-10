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Munaretti sbarca a Forlì. È il nuovo volto della difesa biancorossa

Munaretti sbarca a Forlì. È il nuovo volto della difesa biancorossa
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 21:31Serie C

Novità in casa Forlì. La società biancorossa, attraverso la nota che di seguito riportiamo, ha infatti annunciato "di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive di Luca Munaretti, nell’ultima stagione alla Virtus Verona.

Il difensore classe 2002, nativo di Soave, sarà un galletto nella prossima stagione. Il neo acquisto biancorosso è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Chievo Verona prima di passare alla Cremonese. L’esordio tra i professionisti arriva nella stagione 2021/22 con la Virtus Verona. Il suo percorso in prestito con il club veneto prosegue fino al termine della stagione 2025/26, con la parentesi del 2023/24 trascorsa al Renate.

Arriva a Forlì con l'obiettivo di consolidare il proprio percorso di crescita, portando solidità ed esperienza nel reparto arretrato biancorosso.

Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso!".

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