Inter, il piano per Lautaro: Inzaghi e Lukaku sponsor di un futuro a tinte nerazzurre

vedi letture

L'agente di Lautaro Martinez ha scelto la via dell'attesa per stanare l'Inter e provare a ingolosire i grandi club spagnoli, ma i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di far partire un caso intorno al Toro e proveranno a tranquillizzarlo per arrivare poi all'intesa sul rinnovo. Innanzitutto, il sacrificato del mercato sarà Hakimi, che dovrà portare in dote la grande fetta di plusvalenza necessaria per il club. Poi si punterà su Lukaku e Simone Inzaghi per attrarre il giocatore verso l'idea di continuare a lungo in nerazzurro. Inoltre c'è anche da chiarire la posizione interista davanti a potenziali offerte: il via libera alla trattativa potrebbe arrivare solo davanti a una proposta top, da minimo 90 milioni. Nessuno, nemmeno l'Atletico Madrid, si è spinto a programmare una proposta del genere e dunque al momento non ci sono allarmi particolari. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.