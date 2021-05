Inter, il saluto di Bastoni a Conte: "Hai sempre creduto in me. Posso solo dirti grazie"

vedi letture

Anche Alessandro Bastoni ha salutato Antonio Conte con un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Hai creduto in me dal primo giorno. Mi hai fatto crescere sia dentro che fuori dal campo, aiutandomi a realizzare quello che è sempre stato il mio sogno, giocare e vincere con la maglia che amo. Per questo non posso far altro che dirti grazie per questi due anni meravigliosi. Buona fortuna Conte".