TMW Inter, in agenda il rinnovo di Barella: possibile aumento di stipendio e scadenza 2031

L'Inter vuole rinnovare il contratto di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo ha un contratto che attualmente scade il 30 giugno del 2029, ma in cantiere c'è già l'idea di prolungare l'accordo fino al 2031, passando da tre anni a cinque e, di fatto, togliendolo dal mercato nonostante i tanti interessamenti nel corso dei mesi.

Lo stesso Barella sta bene a Milano e non ha intenzione di salutare. Gli apprezzamenti sono continui ma lo stipendio è considerato adeguato - guadagna oltre 6 milioni di euro a stagione - e andrebbe via solamente se costretto. Nelle prossime settimane incominceranno i colloqui per arrivare a un accordo entro la fine del 2026. Da parte dell'Inter stessa verrebbero prese in considerazione solo offerte irrinunciabili, quindi vicine alle tre cifre che, al momento, non sembrano profilarsi all'orizzonte.

Nel corso di questa stagione Barella ha già raccolto 35 presenze, con un gol e sette assist in tutte le competizioni. Nelle ultime settimane è stato anche insignito della fascia di capitano, a causa dell'assenza prolungata di Lautaro Martinez. Per questo c'è l'intenzione di blindarlo, ritoccandogli lievemente il contratto verso l'alto e portando la scadenza quando compirà 34 anni. Possibile, quindi, una chiusura della carriera in nerazzurro, dove gioca dal 2019.