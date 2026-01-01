Scintille Barella-Troilo durante Inter-Parma: "Mi ha detto: 'Stai zitto bobo, che non vai ai Mondiali'"

Il match che ha consegnato lo Scudetto all’Inter ha riservato anche delle tensioni. Se al termine dei 90 minuti i nerazzurri hanno potuto festeggiare il ventunesimo Scudetto della loro storia, c’è chi è arrivato alla festa finale con un po’ di malumore; nel finale di partita è infatti stato sostituito da Cristian Chivu il centrocampista nerazzurro ex Cagliari Niccolò Barella, dopo essersi innervosito per dei battibecchi con Mariano Troilo, difensore del Parma.

Come raccontato da BordoCam, programma di DAZN dedicato ad approfondire e scovare i retroscena nascosti dei match più importanti del campionato, a seguito di un pestone del Nano ai danni di Barella il vice capitano interista si sarebbe innervosito, e ancora dolorante a terra ha provato a smanacciare l’argentino. Un gesto non punito dal direttore di gara, che ha però creato dei malumori portati avanti dai due calciatori nel finale.

In occasione di alcuni calci d’angolo il botta e risposta sarebbe andato avanti, con un Acerbi pronto ad entrare costretto a far spazio a Frattesi dentro per un Barella sostituito per evitare reazioni scomposte. Uscendo dal campo il centrocampista nerazzurro ha chiarito la ragione del malumore a Marcus Thuram e alcuni componenti della panchina, dicendo: “Sai cosa mi ha detto? ‘Stai zitto bobo (termine argentino per scemo, idiota) che non vai ai Mondiali’. Ma se neanche lo conoscono in Argentina”.