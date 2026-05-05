Cacciatore ricorda il primo Barella: "Era questione di tempo e sarebbe sbocciato"

Intervenuto ai microfoni di Arena Sportium.fun, Fabrizio Cacciatore ha parlato di Nicolò Barella e dell'esperienza comune di quel di Cagliari, nella stagione 2018-19 con Rolando Maran in panchina: "Diciamo che era ancora giovane, quindi sicuramente lui in campo aveva carisma, anche perché era uno che non si risparmiava mai.

Era uno che sapeva giocare, sapeva difendere, sapeva attaccare. Era un giocatore completo. Si vedeva che era questione di tempo e, di fatto, che sarebbe andato in un grande club. Ma infatti l'anno dopo otteniamo la salvezza, lui va subito all'Inter e gioca titolare e non si deve contendere il posto".