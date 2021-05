Inter in attesa dell'incontro Conte-Zhang. Intanto sul tecnico è pronto a muoversi il Tottenham

vedi letture

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter resta incerto, scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport. E molto, in tal senso, è ovviamente legato all'incontro col presidente Steven Zhang nel quale dovranno essere chiariti progetti e idee per il futuro. Un faccia a faccia che, verosimilmente, andrà in scena dopo l'ultima di campionato contro l'Udinese. Lì ci sarà il confronto e si capirà qualcosa in più sul matrimonio fra il tecnico e l'Inter, col Tottenham che comunque sembra già pronto a tuffarsi sull'ex ct in vista del prossimo anno.