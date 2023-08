Inter in attesa per Sommer: c'è fiducia, ma tra 48 ore andrà presa una decisione

L'Inter continua a lavorare per Yann Sommer, ma il Bayern Monaco prosegue nel suo muro e non libera ancora il giocatore. Il Bayern Monaco vuole un sostituto del portiere, non lo ha ancora trovato e, di conseguenza, non acconsente al passaggio in Italia dello svizzero. I nerazzurri cominciano a spazientirsi, malgrado prevalga la fiducia di sbloccare l’operazione entro le prossime 48 ore. Non è un ultimatum, ma se non cambierà niente il club dovrà prendere una decisione.

Le due opzioni. Le possibilità sono facilmente intuibili: forzare la mano a pagare la clausola da 6 milioni di euro oppure individuare un'alternativa, che non sembra essere Anatoliy Trubin. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha l'accordo con il giocatore, ma lo Shakhtar Donetsk non abbassa le pretese, complicando così l'operazione. L'ucraino andrà in scadenza nel 2024 e a Milano non si vogliono fare follie: non ci sarebbe da stupirsi se, qualora non arrivasse in estate, approdasse in Serie A la prossima stagione.