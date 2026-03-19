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Inter in lutto: è morto Silvino Louro, ex portiere e storico collaboratore di Mourinho. Vinse il Triplete

Inter in lutto: è morto Silvino Louro, ex portiere e storico collaboratore di Mourinho. Vinse il TripleteTUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 21:40Serie A
Ivan Cardia

Addio a Silvino Louro. All’età di 67 anni si è infatti spento Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José Mourinho, preparatore dei portieri della prima squadra dell’Inter dal 2008 al 2010, nell’epopea culminata con il Triplete. Louro, ex portiere, ha affiancato lo Special One in gran parte della sua carriera, fino al 2018 al Manchester United, quando poi le rispettive strade si sono separate.

Il comunicato stampa dell’Inter. “Dopo una carriera durata 23 anni come portiere, Silvino ha iniziato la sua avventura come collaboratore insieme a Mourinho, lavorando con lui dal 2001 al 2018. In nerazzurro ha allenato la squadra dei portieri composta da Julio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni, attualmente nello staff di Cristian Chivu con lo stesso ruolo. Grande personalità e carisma, non era raro vedere Silvino infilarsi i guanti e partecipare in prima persona agli allenamenti dei portieri sui campi di Appiano Gentile. Nelle due stagioni vissute in nerazzurro il suo contributo è stato fondamentale per la conquista di due Scudetti, due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia e la Champions League del 2010. Il Club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto”.

Il comunicato stampa del Real Madrid. “Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente per la scomparsa di Silvino Louro, allenatore dei portieri del Real Madrid dal 2010 al 2013. Il Real Madrid desidera esprimere le proprie condoglianze, il proprio affetto e la propria vicinanza alla famiglia, ai colleghi, ai club e a tutti i suoi cari. Durante le tre stagioni in cui ha fatto parte dello staff tecnico del Real Madrid sotto José Mourinho, Silvino Louro ha vinto 1 La Liga, 1 Copa del Rey e 1 Supercopa de España. Silvino Louro si è spento all'età di 67 anni. Riposi in pace”.

Il comunicato stampa del Porto. “Il Futebol Clube do Porto è in lutto per la scomparsa di Silvino Louro. Da giocatore ha conquistato 2 campionati e una Supercoppa. Come allenatore dei portieri, Silvino ha sollevato altri otto titoli, tra cui una Champions League e una Coppa UEFA. André Villas-Boas, presidente del FC Porto, ricorda i momenti professionali e personali che ‘custodirà con nostalgia’, di una persona ‘dolce, gentile, compagno e amico’. Il FC Porto esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Silvino”.

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