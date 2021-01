Inter in vendita? Conte: "Discorso delicato, se vorranno dovranno parlarne altri"

"È un discorso delicato, se e quando qualcuno lo vorrà fare, dovranno farle altre persone". Antonio Conte, allenatore dell'Inter, non ha voluto dire nulla sulla spinosa questione relativa al futuro societario dell'Inter. Le voci su una possibile cessione da parte di Suning, di una quota o del club, continuano a moltiplicarsi, ma Conte su questo ha preferito non esprimersi. In questi termini, poi, anche su un suo giocatore simbolo come Vidal. Ecco il video di Sky Sport in collaborazione con TMW.