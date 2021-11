Inter, incontro con l'entourage di Brozovic prima del Napoli. PSG, Newcastle e Tottenham attente

La prossima settimana, spiega Tuttosport, i dirigenti dell'Inter si incontreranno con l'entourage di Marcelo Brozovic per portare avanti i discorsi legati al rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2022. Un summit decisivo per il quotidiano, in un senso o nell'altro.

Le posizioni restano distanti, ma la volontà è comune

La distanza fra le parti ancora esiste: l'Inter vuol chiudere a 5,5 milioni di euro a stagione, il giocatore ne chiede 7 con la possibilità di scendere a 6-6,5 con annessi importanti bonus facilmente raggiungibili. La priorità di Brozo resta l'Inter e per l'Inter resta prioritario rinnovare il suo contratto, ma i conti ancora non tornano nonostante le reciproche volontà di andare avanti insieme. Sullo sfondo i club interessati: il PSG, ma pure il nuovo Newcastle nel caso in cui dovesse arrivare a scadenza. Senza dimenticare il gradimento noto di Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham.