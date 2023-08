Inter, indizi di mercato: contro l'Egnatia Esposito e Gosens fuori dalla lista dei convocati

Ultima amichevole per l'Inter, oggi andrà in scena il match contro l’Egnatia per quella che sarà l'ultima gara pre-campionato. Dalla lista dei convocati, tuttavia, emergono notizie importanti: Simone Inzaghi, infatti, ha deciso di lasciare fuori Robin Gosens e Sebastiano Esposito.



I due giocatori infatti non ci saranno nella sfida contro gli albanesi perché sul piede di partenza. Il tedesco si trasferirà all'UnionBerlino e l'attaccante italiano alla Sampdoria.