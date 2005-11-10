Ufficiale
Non solo calciatori. La Scafatese si rinforza anche in dirigenza: Santopaolo nominato Dg
Non solo nuovi calciatori e rinnovi. In vista del via del campionato di Serie C, la Scafatese si rinnova anche nella dirigenza, tanto che poco fa ha nominato il nuovo Direttore Generale, con l'incarico che è stato affidato a Marco Santopaolo.
Di seguito, la nota del club campano:
"La Scafatese Calcio è lieta di ufficializzare agli organi di stampa Marco Santopaolo come nuovo Direttore Generale.
Nato a Napoli nel 1986, iscritto all’elenco speciale dei direttori sportivi FIGC e all’albo dei giornalisti, docente a diversi corsi di formazione per dirigenti sportivi, vanta un’esperienza dirigenziale ventennale con società di calcio".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
UfficialeMarotta, sono 14! Il vice capitano della Giana Erminio rinnova per un altro anno con il club