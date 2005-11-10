Ufficiale Marotta, sono 14! Il vice capitano della Giana Erminio rinnova per un altro anno con il club

Non solo il capitano, Daniele Pinto. In casa Giana Erminio c'è stato in questi minuti anche un altro importantissimo rinnovo, quello del vice capitano Matteo Marotta, che vestirà la maglia della squadra di Gorgonzola per la 14ª stagione.

Questo, il comunicato del club:

"A.S. Giana Erminio è felice di comunicare il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027 del calciatore Matteo Marotta, in biancazzurro per la 14ª stagione sportiva.

“Ambasciatore di Serie C” grazie al superamento delle 300 presenze in regular season in Serie C, il classe 1989 Matteo Marotta è arrivato alla Giana nella stagione 2009/10 in Eccellenza e ci è rimasto fino alla stagione 2017/18 in Serie C, periodo in cui ha contribuito al triplice salto consecutivo che ha portato la squadra di Gorgonzola in Lega Pro, scaturito dopo la retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione nella stagione 2010/11. Dopo aver vestito le maglie di Piacenza, Lecco e Sangiuliano, nel 2022/23 torna alla Giana in Serie D e vince il quarto campionato in biancazzurro. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 40 presenze e 1 gol fra campionato, Coppa Italia e Playoff".