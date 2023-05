Inter, Inzaghi: "Col Milan sarà un derby aperto. Dobbiamo ragionare nell'arco dei 180'"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-0 sulla Roma, quarta consecutiva in Serie A per la formazione nerazzurra: "Squadra sempre in partita, i ragazzi sono da abbracciare uno a uno. Siamo l'Inter e vogliamo sfruttare tutte le competizioni. Giusto giocarsele fino in fondo".

Cosa è cambiato?

"Adesso ho la possibilità di ruotare a centrocampo e in attacco, cosa che prima non potevo fare. Ho qualche problemino con i difensori, che spero di risolvere. Posso scegliere, fino a gennaio non era successo. Brozovic non l'ho mai avuto, sapevamo che ci avrebbe aiutato".

Scelte fatte per il Milan?

"Dobbiamo ragionare sui 180 minuti, ci saranno momenti nei quali dovremo soffrire insieme. Sarà un derby aperto. Può succedere di tutto perché hai idee che i giocatori possono farti cambiare".

Ti aspettavi questa condizione?

"Abbiamo lavorato, nessuno ci dava la sicurezza di poter arrivare in semifinale di Champions e finale di Coppa Italia. Ho la fortuna di lavorare con dei professionisti che mi aiutano molto e giocatori con un grandissimo cuore che lavorano quotidianamente. Ci sono stati momenti nei quali ci siamo dovuti tappare le orecchie per giudizi sui quali non eravamo d'accordo. Quattro vittorie sono tante ma non bastano, ora abbiamo una semifinale da giocare con grande spirito".