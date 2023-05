Inter, Inzaghi confermato ma il rinnovo non è scontato: non è un tema d'attualità

"Siamo pronti a iniziare la prossima stagione con lui". Così, dopo il successo sul Milan nella semifinale di ritorno di Champions League, Steven Zhang ha confermato Simone Inzaghi. Una scelta inevitabile alla luce del percorso europeo dell'Inter, che adesso si tuffa sul campionato per chiudere in via definitiva il discorso legato alla partecipazione alla massima competizione continentale nella prossima stagione.

E il rinnovo? Per la conferma, ricordiamo, non è necessario prolungare il contratto attualmente in essere: Inzaghi, infatti, è in scadenza nel 2024 e quindi la terza stagione non necessita di aggiustamenti da questo punto di vista. Il discorso, comunque, sarà da affrontare a un certo punto. Non ora, secondo La Gazzetta dello Sport: il prolungamento non sarebbe una conseguenza automatica della conferma e al momento non sarebbe neanche un tema d'attualità nelle stanze di Viale della Liberazione.