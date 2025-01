Inter, Inzaghi: "Dovevamo chiuderla prima, ma sono soddisfatto. Asllani? Ottime cose"

Al termine del match di Champions League vinto dall'Inter contro lo Sparta Praga, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi.

"Siamo vicini a un grande risultato, fatto di grandissime prestazioni, ci manca ancora un punto, ma il destino è nelle nostre mani. Abbiamo fatto queste 7 partite nel modo giusto. Sono soddisfatto della prestazione, è stata una partita impegnativa. Sono contento per i ragazzi e per i tifosi. Avevamo chiuso la partita, il fuorigioco di Dimarco è millimetrico, dovevamo comunque chiuderla perché abbiamo creato tante situazioni. Ho detto alla squadra che dovevamo avere tantissima concentrazione, loro erano fermi da 40 giorni e non sapevi chi andavi a trovare. Sommer è stato bravo sulla loro occasione da gol. Asllani? Sta facendo ottime cose, in società puntiamo tanto su di lui. Nel suo ruolo ha avanti Calhanoglu che conosciamo tutti. Anche allo stesso Calhanoglu capita di sbagliare qualche partita ogni tanto".