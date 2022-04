Inter, Inzaghi: "Il derby di domani non influirà sulla corsa scudetto. Vale solo la finale"

Dopo Stefano Pioli, tecnico del Milan, anche Simone Inzaghi, manager dell’Inter, ha analizzato in conferenza stampa i temi del derby in programma domani a San Siro valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, compreso quello legato all’influenza che questo può avere sulla corsa scudetto che vede entrambe le milanesi ancora in gioco: “Vale una finale, ma ripeto che sono due competizioni diverse. Domani daremo priorità assoluta alla partita, una volta finita, indipendentemente dal risultato, ci concentreremo con motivazioni e pensieri sulla Roma e sul nostro campionato"