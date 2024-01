Inter, Inzaghi: "Partita strepitosa, ma si può sempre migliorare. Adesso l'ultimo passo"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, analizza ai microfoni di Mediaset il successo per 3-0 nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio: "Sono stati molto bravi, abbiamo fatto un'ottima partita e approcciato subito bene. I ragazzi hanno fatto una grande gara, abbiamo raggiunto la finale che volevamo. In questi due giorni e mezzo dovremo recuperare le energie perché col Napoli sarà molto molto difficile. Non avevamo fatto una finale in due partite, ma lo sapevamo, questo è quello che chiede il calcio in questo momento. Noi ci adeguiamo, ci prepariamo e in questi due giorni e mezzo cercheremo di preparare nel migliore dei modi come per questa sera. Abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi perché mi sono davvero divertito a guardarli".

Si poteva vincere con un punteggio più largo?

"Nel primo tempo l'1-0 per quanto visto in campo stava stretto, ma alla fine abbiamo vinto 3-0. Abbiamo preso un palo, una traversa, tante occasioni. L'unico neo è aver chiuso il primo tempo 1-0".

Quanti Dimarco c'erano in campo stasera?

"Federico è stato bravissimo, ma quando fai una partita del genere contro la Lazio è riduttivo pensare solo a lui. Penso a tutta la rosa, chi è entrato ha fatto benissimo. Eravamo sul 2-0 e al posto di fare il 3-0 poteva arrivare il 2-1, invece sono stati tutti bravissimi e manca l'ultimo passo lunedì".

In cosa si può migliorare?

"È dal 13 luglio che stanno facendo ottime partite. Stiamo avendo un grandissimo percorso che dobbiamo cercare sempre di migliorare. Stasera contro una squadra molto organizzata che porta pressione era difficilissimo sviluppare il gioco, ma abbiamo avuto pazienza e siamo andati avanti nel momento giusto quando dovevamo forzare. Sono molto contento, ma la rivedrò quando torno in albergo, perché si può fare sempre meglio".