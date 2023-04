Inter, Inzaghi sarà confermato anche dopo il Benfica: solo un crollo totale potrebbe metterlo in dubbio

Ennesima gara senza vittoria per l'Inter di Simone Inzaghi, che ieri è uscita con un 1-1 all'Arechi contro la Salernitana, e adesso la corsa Champions si complica ancora di più, visto che la Roma, vincendo oggi, manderebbe i nerazzurri al quinto posto. Nonostante questo il tecnico non è a rischio, nell'immediato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo futuro è infatti già segnato ma l'allenatore non si giocherà il posto nella sfida di martedì a Lisbona contro il Benfica. A meno, però, che la squadra non crolli, dal punto di vista della prestazione e soprattutto del risultato: in quel caso, niente può essere escluso. Ma sarà ad ogni modo importante per il tecnico uscire bene da Lisbona. Non tanto e non solo per il discorso qualificazione all’Europa dei grandi, ma soprattutto per aggiungere un po’ di fiducia.