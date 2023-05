Inter, Inzaghi si gode Brozovic e Lukaku: "Fino a gennaio li abbiamo avuti un mese scarso..."

L'Inter torna a volare con i ritorni ai livelli abituali di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. In conferenza stampa, Simone Inzaghi parla così del regista e del centravanti: "Brozovic e Lukaku ci stanno aiutando tantissimo, fino a gennaio li abbiamo avuti per un mese scarso, sappiamo la loro importanza e siamo contenti. Per quanto riguarda la condizione fisica ho dei professionisti con me da più di 10 anni, lavoriamo con un unico obiettivo per il bene dell'Inter, c'era la speranza di arrivare a questo momento in buone condizioni fisiche".

