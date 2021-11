Inter, Inzaghi: "Spalletti valore aggiunto per il Napoli. Ma aveva fatto bene anche Gattuso"

La stupisce il percorso del Napoli di Spalletti? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, alla vigilia della delicatissima sfida di campionato contro il Napoli: "Luciano ha sempre fatto bene ovunque sia andato, è un valore aggiunto per le proprie squadre. Il Napoli è un'ottima squadra, hanno mantenuto gli elementi migliori tra cui Fabian e Koulibaly che sono rimasti grazie a un gran lavoro della società. Per me comunque aveva fatto ottime cose anche Gattuso".

