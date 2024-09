Inter, Inzaghi spiega le scelte di formazione: "Ho pensato al Monza, ho fiducia in tutti"

Lautaro titolare, Mkhitaryan insostituibile. La novità in casa Inter è la prima dall'inizio stagionale di Davide Frattesi. Ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha spiegato la scelta: "Sappiamo che avremo tantissime partite ravvicinate, la regola non cambia: dobbiamo cercare di prepararne una per volta. Ho pensato alla gara di stasera, ho fiducia in tutti e posso farne giocare soltanto undici per volta. Sono tutti prontissimi".

Ha già pensato alle tre partite o ragiona partita per partita? "Ho cercato di vedere soprattutto gli allenamenti, chi è rimasto qua ha potuto lavorare meglio ma nel complesso ho trovato giocatori in salute. Davanti avevo tutti e quattro in nazionale, tranne Correa che ha lavorato bene. Ho dovuto fare delle scelte, sia Taremi che Lautaro avevano avuto viaggi lunghi: ho valutato e deciso di partire con questi due, poi vedremo a fine partita".

