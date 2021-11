Inter, Inzaghi: "Vittoria ampiamente meritata. Derby? Prepariamoci nel migliore dei modi"

Dopo il successo contro lo Sheriff Tiraspol, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Meritavano di più nel primo tempo però la squadra è rimasta lucida e concentrata. Nel secondo tempo abbiamo meritato ampiamente la vittoria".

Che salto di qualità più essere?

"Lo sapevamo. Abbiamo fatto due vittorie con lo Sheriff non banali. Le abbiamo fatte diventare semplici noi. Abbiamo trovato una squadra che ha battuto il Real a Madrid e lo Shakhtar. Dobbiamo continuare così sapendo che il destino è nelle nostre mani".

Ora c'è il derby.

"Noi adesso dobbiamo rientrare e recuperare le forze fisiche e mentali. Domenica ci aspetta un derby che sappiamo cosa rappresenta per i tifosi e per la società. Abbiamo tre giorni per prepararci nel migliore dei modi".