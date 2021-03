Inter, Klinsmann sicuro: "Lukaku fra i primi 5 centravanti d'Europa. Che coppia con Lautaro"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex nerazzurro Jurgen Klinsmann, parla così di Romelu Lukaku

"«Lo dico da attaccante: oggi è tra i primi 5 centravanti d’Europa. Non ha avuto la fortuna di avere in dono la tecnica di Messi. Ma in una partita mette tutto, lui completa i suoi 90’: corsa, fisico, grinta, carattere. In una squadra funziona così: ci sono quelli che prendono e quelli che danno. Lukaku dà. Dà ai compagni più di quello che riceve, è un leader, trascina gli altri e dà spazio agli altri. Grazie al lui, che davanti è un riferimento costante, Lautaro Martinez sa sempre dove prima o dopo cadrà la palla. E siccome Romelu non è egoista, i due formano una grande coppia"