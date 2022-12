Inter, l'agente di Smalling sta prendendo contatti per giugno. Occhio però all'opzione

Continua il pressing dell'Inter su Chris Smalling. Come ribadisce Tuttosport di oggi, il 33enne difensore centrale di nazionalità inglese potrebbe non rinnovare il suo contratto con la Roma in scadenza a giugno, ma potrebbe scattare l'opzione di prolungamento automatico fino al 2024 in caso Smalling giochi il 50% delle partite in stagione. Il suo agente, James Featherstone, ha iniziato già a sondare contatti per il futuro e in lizza c'è anche l'Inter.