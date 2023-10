Inter, l'amarezza di Acerbi: "Felicissimo per il gol, ma abbiamo buttato due punti"

Non è bastato il suol gol per portare a casa i tre punti oggi. Francesco Acerbi ha aperto le marcature contro il Bologna, ma l'Inter si è dovuta accontentare di un pareggio oggi a San Siro: 2-2 il risultato finale con i felsinei che hanno riacciuffato i nerazzurri in doppio vantaggio.

A fine gara il centrale azzurro prova a scuotere così l'ambiente: "Felicissimo per il gol ma abbiamo buttato due punti", mandando un segnale ai suoi compagni su come sia necessario evitare certi mezzi passi falsi.