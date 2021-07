Inter, l'arrivo di Nandez non precluderebbe Bellerin: due operazioni slegate in casa nerazzurra

vedi letture

L'eventuale arrivo di Nahitan Nandez non impedirebbe all'Inter di chiudere anche l'operazione Hector Bellerin. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi traccia una linea sul mercato nerazzurro e conferma quanto raccontatovi ieri su queste colonne: l'esterno spagnolo resta uno dei preferiti della dirigenza della Beneamata per la corsia di destra.

Due possibili operazioni - Nandez col Cagliari e Bellerin con l'Arsenal - che in questo momento appaiono dunque slegate, ma che restano allo stesso tempo difficili da portare avanti. Il primo, perché parte di una negoziazione più ampia che riguarda anche Radja Nainggolan; il secondo per la distanza tra domanda e offerta coi Gunners.