Inter, l'Aston Villa fa sul serio per Dumfries. Un assist arriva... dal Milan?

vedi letture

Un potenziale affare in entrata del Milan può scuotere il calciomercato in uscita... dell'Inter. Lo strano scenario di mercato viene raccontato da Tuttosport, che svela un triangolo che coinvolge anche l'Aston Villa. I rossoneri vorrebbero il terzino polacco dei Villans Matty Cash, che ha il vizio del gol, come titolare al posto di Calabria (che scalerebbe a vice), e inavvertitamente andrebbero a finanziare proprio l'eventuale acquisto di Denzel Dumfries.

Il club guidato da Unai Emery dovrà infatti effettuare cessioni per almeno 60mln entro il 30 giugno, prima di poter comprare, per evitare penalizzazioni nel Fair-Play Finanziario della Premier League. Cash e Douglas Luiz sono gli indiziati, con l'interista che andrebbe a sostituire in seguito il terzino destro. Contatti già avviati con l'agenzia Wasserman, anche se Dumfries nicchia: vorrebbe restare all'Inter o, quantomeno, lasciarla per un club più blasonato. Ma, senza rinnovo, partirà al 100%.