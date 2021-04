Inter, la Nazionale riporta in dote Sensi: un'alternativa di qualità

Nonostante l’apprensione per le positività riscontrate all’interno dello staff della Nazionale Azzurra, la sosta per le qualificazioni mondiali porta in dote ad Antonio Conte una notizia potenzialmente ottima in chiave rush finale di campionato. Il ritorno al calcio vero di Stefano Sensi, con tanto di gol siglato contro la Lituania concede al tecnico dei nerazzurri una potenziale alternativa di livello per andare a completare la linea delle alternative per il centrocampo.

Se da un lato è vero che l’esplosione di rendimento di Eriksen ha chiuso le chance per una maglia da titolare nei confronti dell’ex Sassuolo, è altrettanto evidente che la qualità e la differenza di caratteristiche con gli altri membri della linea mediana nerazzurra, potrebbe aprire al tecnico nerazzurro un ventaglio di scelta rimasto inesplorato nel corso di questa stagione, ma che solo un anno fa avrebbe invece rappresentato la prima scelta assoluta.

Cambio di passo, visione di gioco ed accelerazioni improvvise sono la specialità della casa. Caratteristiche che all’Inter mancano, e che potrebbero tornare di stretta attualità proprio nella fase decisiva del campionato.