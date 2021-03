Inter, la svolta è arrivata: ora la ciliegina sulla torta

Il giorno della svolta si apre con la novità più importante, che apre una nuova era, e che si porta dietro una cascata di notizie confortanti che consentono all’Inter di guardare con ottimismo al futuro. Una svolta a livello di marketing, orientata dalla mastodontica campagna mediatica che ha portato al lancio del nuovo logo che campeggerà su tutto il mondo nerazzurro di qui in avanti, e che per essere realisticamente accolta con positività dal mondo occidentale nel quale la proprietà nerazzurra sta cercando di fare breccia, viene supportata in maniera decisiva dal comunicato con cui Suning assicura il pieno e totale supporto economico inopinatamente messo in discussione sino ad ora.

Un aspetto che non cancella le sofferenze economiche che hanno colpito il colosso di Nanchino e di conseguenza l’Inter negli ultimi dodici mesi, ma che verrà affrontato con fondate speranza di riuscire a superare la bufera e ricostruire quel mondo dorato che aveva fatto da premessa all’ingresso della Famiglia Zhang nel mondo interista.

Alle parole fanno seguito i fatti, concretizzati dagli adempimenti economici legati a mensilità arretrate ed impegni presi per il trasferimento di calciatori come Hakimi nell’ultima estate, e soprattutto dal ritorno del Presidente a Milano dopo mesi di esilio forzato in Cina. Un viaggio che si porterà dietro la definizione di rinnovi di contratto su cui la società ha già lavorato districandosi nei mesi addietro, come nello spinoso caso di Lautaro Martinez, e soprattutto l’obiettivo di reperire il nuovo main sponsor che campeggerà sulle maglie nerazzurre a partire dalla prossima stagione. Con un nuovo logo, e con la concreta speranza di aggiungervi un triangolo tricolore sul petto.