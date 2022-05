Inter, Lautaro: "Contento per il gol e per il record personale eguagliato. Partita difficile"

L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, dopo la vittoria contro l'Udinese alla Dacia Arena per 2-1 nella quale è andato a segno, ha parlato a Inter Tv: "Sono contento per il gol e per il record personale che ho eguagliato. Abbiamo vinto una partita complicata, che era sicuramente difficile ma siamo stati all’altezza dell’impegno. Stiamo bene, sappiamo che abbiamo perso punti importanti e adesso ci tocca rincorrere. L’Udinese è una squadra fisica ma l’avevamo preparata bene: abbiamo un po’ sofferto nel finale ma siamo riusciti a vincere. Cosa servirà in questo finale di stagione? Dobbiamo essere più gruppo, più squadra, dobbiamo essere fratelli in campo: manco poco e serve questo per vincere. Ripeto, quello che dobbiamo fare ora è vincere".