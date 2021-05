Inter, Lautaro incedibile per Conte: solo un'offerta da 80 milioni potrebbe cambiare le cose

L'Inter prova a blindare Lautaro Martinez e questo rappresenta uno dei paletti messi da Antonio Conte in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'Atletico Madrid è il club che sembra essere più interessato al Toro ma soltanto un'offerta dagli 80 milioni in su potrebbe far vacillare i nerazzurri. Se si dovesse fare una classifica degli incedibili, Lautaro oggi arriva subito dopo Lukaku e Barella, nelle idee di tutti dentro il club. Conte non fa eccezione e per restare pretende di poter continuare ad allenare l'argentino.