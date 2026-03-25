TMW Inter, Lautaro lavora in palestra. Cresce l'ottimismo verso il rientro in gruppo

Lautaro Martinez corre verso il rientro in campo. Il Toro è ancora alle prese col recupero dall'infortunio accusato nella gara di Champions League contro il Bodo/Glimt in Norvegia, quando accusò un risentimento al soleo della gamba sinistra.

L'argentino è così fermo da quel 18 febbraio, saltando oltre al ritorno con i norvegesi e alla gara di Coppa Italia col Como anche 5 sfide di campionato in cui l'Inter ha portato a casa due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nella giornata di oggi Lautaro ha proseguito nel suo lavoro in palestra ad Appiano Gentile, con tanto di messaggio social "Manca sempre meno". Una data per il rientro in campo non esiste ancora, ma c'è ottimismo in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali quando l'Inter affronterà la Roma, domenica 5 aprile.