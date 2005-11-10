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Emanuele Filiberto ai tifosi del Savoia: "RoyaLand acquisisce il 90% del club"

Emanuele Filiberto ai tifosi del Savoia: "RoyaLand acquisisce il 90% del club"
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 10:54Serie C

Arriva una lettera aperta, rivolta ai tifosi del Savoia da parte di Emanuele Filiberto di Savoia in merito al futuro del club:

"A tutti i tifosi, ai partner, alle istituzioni e agli amici del Savoia,
desidero condividere personalmente una notizia che segna una tappa importante nella storia del nostro club. The RoyaLand Company Ltd., società internazionale quotata sul mercato OTCQB negli Stati Uniti, di cui sono Presidente, CEO e socio di maggioranza, ha completato l’acquisizione del 90% del Savoia 1908.
È importante chiarire il significato di questa operazione, non si tratta della cessione del club a soggetti terzi né di un cambiamento di direzione rispetto al percorso intrapreso finora. The RoyaLand Company Ltd. è una società di cui detengo la maggioranza e che amministro direttamente; pertanto, questa operazione rappresenta il consolidamento del progetto già avviato attraverso una struttura internazionale capace di offrire maggiori opportunità di sviluppo, investimento e crescita.
Il Savoia entra oggi in una dimensione più ampia e internazionale, mantenendo intatte la propria identità, la propria storia e il legame profondo con Torre Annunziata e la sua comunità. Ho scelto di intraprendere questo percorso perché considero il Savoia molto più di una società calcistica. È un patrimonio di storia, passione e appartenenza che merita di essere tutelato e valorizzato con una visione ambiziosa e di lungo periodo. Il progetto sportivo sarà guidato dal mio socio e partner, il Dott. Nazario Matachione, professionista con una consolidata esperienza manageriale e imprenditoriale. La sua competenza, unita a una forte vocazione all’innovazione e allo sviluppo internazionale, rappresenterà un elemento fondamentale per la crescita del club e per la costruzione di nuove opportunità e partnership in Italia e all’estero. L’attuale Consiglio di Amministrazione resterà invariato e il Dott. Arcangelo Sessa continuerà a ricoprire il ruolo di Legale Rappresentante, garantendo continuità e stabilità nel percorso già avviato. Questa operazione segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo per il Savoia 1908. Il nostro obiettivo è valorizzare il club in ogni sua componente — sportiva, sociale e territoriale — creando le condizioni affinché possa tornare a occupare il posto che merita nel calcio italiano.
Affronteremo questa sfida con serietà, responsabilità e una visione chiara del futuro, nel rispetto della storia del Savoia e delle aspettative della sua gente.
Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto e continueranno a sostenere questa società. Insieme scriveremo una nuova pagina della sua storia. Il futuro del Savoia non cambia proprietario, rafforza le proprie fondamenta e amplia i propri orizzonti".

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