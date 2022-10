Inter, Lautaro: "Momento importante per la carriera. Lukaku ci manca, lo aspettiamo presto"

Decisivo con due gol e un assist contro la Fiorentina l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez commenta così il 4-3 del Franchi ai microfoni di DAZN: “E' un momento importante per me e la mia carriera, si sta avvicinando il mondiale e mi sto preparando bene prendendo cura del mio corpo. Cerco di dimostrarlo in campo”.

Quanto ti senti legato all'Inter?

“Tanto, perché sono da cinque anni in questo grande club e do tutto per l’Inter. Cerco di aiutare la squadra e fare felici i tifosi”.

Quali sono i modelli a cui ti ispiri?

“Ho sempre seguito Radamel Falcao da quando ero bambino, mi piaceva tanto il suo modo di giocare. Poi ho avuto la fortuna di giocare con Aguero e Milito, dai quali ho imparato tanto”.

Ti manca Lukaku?

"Manca non solo a me ma a tutta la squadra, speriamo di riaverlo presto a disposizione".

Come si gioca col mondiale vicino?

“Con la mentalità giusta, perché oggi gioco per l’Inter e quello che faccio mi porta al mondiale. Uno gioca sempre con la stessa naturalezza”.