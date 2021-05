Inter, Lautaro: "Noi giochiamo male? Figurati chi è 13 punti dietro... Lukaku è più forte di me"

Lautaro Martinez, ospite di Libero, parla così del modo di giocare dei nerazzurri e della stima per il compagno di reparto Lukaku: "Noi cerchiamo sempre di giocare con la palla a terra, proviamo a trasportare sul campo quello che facciamo in allenamento e studiamo tanto gli avversari. E comunque, oh, se noi giochiamo male e abbiamo 13 punti di vantaggio sulla seconda... figurati come giocano gli altri! Juventus-Milan? Non l’ho vista, giocavo con Nina (la figlia, ndr). Più forte io o Lukaku? Lukaku! Io gli do solo una mano".