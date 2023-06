Inter, Lautaro: "Siamo ad un passo da un sogno. Anche il City deve preoccuparsi di noi"

vedi letture

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a 5 giorni dalla finale di Champions contro il Manchester City: "Sto vivendo un periodo bellissimo e importante per me e per la mia famiglia, per tutto quello per cui uno lotta ogni giorno. Ho sempre cercato di dare il massimo, abbiamo vinto tantissimi trofei che mancavano da tanto tempo. Vogliamo coronare un sogno che è realtà, siamo ad un passo. Cerco di trasmetterlo ai ragazzi, è l'ultimo sforzo, manca niente. Siamo pronti per questa settimana per preparare questa partita che è la più importante per molti di noi in tutta la carriera a livello di club".

Dovete stare concentrati per 90 minuti.

"Per 120 perché ci sarà anche l'andata in pullman, il riscaldamento... Dobbiamo essere concentrati da quando siamo sul pullman finché non finirà la partita. I dettagli in Champions fanno la differenza, dovremo essere 100% dentro il match, lasciare anima e cuore e starci con la testa. Bisogna entrare in campo sapendo ciò che si fa, quello che si allena e si studia. Sarà una gara molto importante, dovremo essere tranquilli e godersi questa cosa. Non tutti i giorni si arriva a giocare una finale di Champions".

La fiducia da dove può nascere?

"La stagione è stata un po' così così. In campionato non siamo stati noi, ma in Champions abbiamo fatto un cammino lungo, difficile, di gruppo, di unione, di carattere, di testa e di bel gioco. Dobbiamo essere quelli degli ultimi due mesi, abbiamo affrontato tutte le squadre nel modo giusto, messo a posto il campionato, vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Dobbiamo fare il massimo e tirare fuori tutto quello che uno ha dentro. È l'ultima della stagione, serve fare tutto questo per portare la coppa a Milano".

Nell'anno del Triplete Milito arrivò alla fine a 28 gol, gli stessi tuoi. Poi con una doppietta raggiunse quota 30. Pensa di emularlo?

"Appena arrivano... A volte ci credi, a volte no. In Nazionale sono successe tante cose prima di vincere il Mondiale. Serve essere noi stessi, avere coraggio, testa alta e petto in fuori. Stiamo bene, anche loro devono preoccuparsi di noi".