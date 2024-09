Inter, Lautaro sul film Scudetto: "Speciale rivivere questi momenti, grazie ai tifosi"

vedi letture

Ieri si è tenuta la premiere di "Inter - Due stelle sul cuore". Il film sullo Scudetto dell'anno scorso che uscirà nei cinema italiani dal 19 al 25 settembre. Ai microfoni di Inter TV, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha commentato così la pellicola e l'evento: "Siamo contentissimi di aver dato questa gioia ai tifosi, anche per noi è speciale rivivere questi momenti che abbiamo vissuto lo scorso anno. Per noi è emozionante vedere tutto questo.

Ci sono tanti ricordi e tante emozioni dentro che porterò sempre con me - prosegue il Toro -, è stato un percorso speciale e unico. Ci sono tanti ricordi con la gente a San Siro ma anche lontano, la nostra gente ci accompagna ed è sempre un plus. Per noi è molto importante questo, in campo sentiamo la loro vicinanza. Sono contento di quello che abbiamo fatto, ora dobbiamo continuare".