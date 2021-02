Inter-Lazio si deciderà (anche) a centrocampo. I numeri per il momento sorridono a Conte

Inter e Lazio sarà anche una sfida fra due dei centrocampi più forti d'Italia. Due linee a 5 ben definite, passibili di modifiche in corso d'opera ma spesso e volentieri disegnate con precisione e con interpreti che (almeno nei suoi titolari) raramente cambiano. L'analisi inizia dagli esterni, i cursori che devono dare soluzioni offensive e protezione difensiva. Ragionamento che vale per entrambe le squadre. Per entrambe, l'esterno di destra ha una gerarchia ben chiara: all'Inter c'è Hakimi, 6 gol e 5 assist in 21 presenze. Nella Lazio c'è Lazzari, 1 gol e 5 assist in 19 apparizioni. Dall'altra parte gli interpreti cambiano spesso, per comodità prendiamo i più utilizzati in campionato: Perisic in 19 presenze ha segnato 2 gol e fornito 3 assist. Marusic 1 gol e 4 assist. Se a destra c'è uno sbilanciamento favorevole all'Inter, a sinistra l'impatto dei numeri sembra più o meno lo stesso.

Al centro i ruoli e le gerarchie sono ancora più stabili: i perni centrali sono Brozovic (1 gol e 6 assist) e Leiva, che però nelle 16 presenze non ha collezionato né reti né assist. Ma i ruoli probabilmente più importanti, per entrambi i tecnici, sono quelli ai lati del regista: Barella si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria, con 3 gol e 6 assist in 21 presenze. Numeri che Vidal non è riuscito ad assecondare anche se dal cileno sono arrivati 1 gol e 2 assist. Per la Lazio Milinkovic è già a quota 4 reti e 7 assist, mentre Luis Alberto ha messo da parte gli appoggi per i compagni per segnare fin qui addirittura 6 gol.