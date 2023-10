Inter, le scelte di Inzaghi verso il Benfica: riecco dal 1' Lautaro e Mkhitaryan. Sfida a destra

L'Inter scende in campo domani sera per la seconda partita del girone di Champions League, che vedrà la squadra nerazzurra ospitare il Benfica a San Siro alle ore 21. Tornerà chi ha riposato a Salerno, chi lo ha fatto del tutto come i difensori Bastoni e Di Marco, o chi è subentrato partendo dalla panchina come nel caso per esempio di Lautaro e Mkhitaryan.

Difficile immaginarsi escluso un Pavard come quello visto negli ultimi tempi, a destra ballottaggio aperto tra Dumfries e Darmian. Pronto a tornare tra i sostituti Cuadrado, rientrato ieri a lavorare parzialmente in gruppo.