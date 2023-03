Inter, Lukaku punta il rinnovo del prestito: Big Rom pronto a ridursi l'ingaggio per restare

vedi letture

Futuro da scrivere per Romelu Lukaku. Reduce dai quattro gol in due partite con il suo Belgio, il centravanti punta anche a riscattare nel finale una stagione tutt'altro che soddisfacente con la maglia dell'Inter. Sul tavolo, anche la possibilità di un nuovo prestito dal Chelsea, uno scenario che a oggi non è affatto scontato.

Big Rom fa lo sconto? Se Marotta ha ricordato che il discorso sarà affrontato da giugno, quando Lukaku tornerà al Chelsea, a fare la prima mossa - come già accaduto la scorsa estate - potrebbe essere lo stesso giocatore. Secondo Tuttosport, infatti, Romelu avrebbe già fatto sapere di volersi ridurre l'ingaggio da 12 milioni più bonus pur di restare: un passaggio indispensabile, considerato che difficilmente i Blues parteciperebbero ancora allo stipendio in caso di nuovo prestito.