Inter, Lukaku scosso dall'addio di Conte: Inzaghi gli telefonerà per convincerlo a restare

Era molto legato ad Antonio Conte, Romelu Lukaku, scosso per l'addio dell'ormai ex allenatore dell'Inter. Pertanto il primo compito di Simone Inzaghi - scrive La Gazzetta dello Sport - è quello di convincerlo a restare. Il bomber nerazzurro è l'ultimo dei sacrificabili e il nuovo allenatore si spenderà in prima persona, ricordandogli che ci sa fare con gli attaccanti: vedi Ciro Immobile che, con lui, ha vinto la Scarpa d'Oro e segnato 150 reti. La prima telefonata di Inzaghi da allenatore dell'Inter sarà fatta a Romelu: nessuno vuole darlo via in Viale della Liberazione.