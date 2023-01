Inter, Marotta: "De Vrij ottimo professionista. Avrà l'occasione da qui alla fine di giocare"

vedi letture

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del derby di Supercoppa contro il Milan: "Questa è una partita secca con tante componenti in gioco. Dobbiamo affrontare questa partita con grande motivazione, organizzazione di gioco sperando che tutti andranno al meglio. Siamo onorati di giocare una partita che mancava dal 2011, lontano da Milano ma che è uno spot del nostro movimento calcistico".

Skriniar?

"Non abbiamo fretta di arrivare ad una conclusione. Siamo concentrati su questa partita, lo è Skriniar e poi deve prendere la decisione con calma. Il nostro ottimismo è sincero proprio a quello che l'uomo Skriniar rappresenta".

De Vrij fondamentale per la vittoria dello scudetto dell'Inter, ora non trova spazio. Cosa è successo?

"Niente. Sono scelte dell'allenatore. De Vrij è un altro ottimo professionista. A gioco lungo, essendoci ancora tantissime partite davanti, avrà anche lui la possibilità di mettersi in mostra. Quando sei inserito in un grande club, sei inserito in una rosa dove non ci sono titolari e riserve ma co-titolari. Avrà occasione di giocare di qui alla fine della stagione".

Una vittoria in questo trofeo può darvi una spinta per prendere il Napoli?

"Non bisogna non riconoscere il cammino straordinario che sta facendo il Napoli non solo per i risultati ma per le prestazioni che ha fatto. Il Napoli ha tante chance di completare questa stagione da vincitore, ma le antagoniste, come noi, hanno l'obbligo di credere fino in fondo di agganciarlo. Dopo stasera, ci sarà un tour de force di impegni che porterà l'allenatore a usare tutta la rosa".